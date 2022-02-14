Организаторы изменили время начала мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде-2022 в Пекине

Организаторы изменили время начала мужской биатлонной эстафеты на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России.

Гонка состоится завтра, 15 февраля. Изначально она должна была начаться в 12:00 мск, но из-за морозов её перенесли на 9:30 мск.

Напомним, за сборную России выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Вчера, 13 февраля, на Олимпиаде-2022 состоялась мужская гонка преследования. Победу в ней одержал французский биатлонист Кентен Фийон Майе, не допустивший ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял представитель Норвегии Тарьей Бё, который с одним неточным выстрелом отстал на 28,6 секунды. Замкнул тройку сильнейших Латыпов. У него 1 промах и 35,3 секунды отставания от победителя.

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