Васильев назвал ошибкой решение поставить Халили на первый этап в эстафете на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выбор состава сборной России по биатлону на мужскую эстафету на Олимпиаде-2022 в Пекине. За команду выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов. Гонка состоится завтра, 15 февраля, и начнётся в 9:30 мск.

«Неожиданно, что Серохвостова нет. Думал, его оставят, но Даниил сейчас не в самой лучшей кондиции. Стрельба всегда хромала, а сейчас и ходом выглядит не очень ярко. Видимо, тренеры посчитали, что лучше стабильный и надёжный Халили, чем Серохвостов.

С одной стороны, неожиданно, с другой — им виднее. Но тот факт, что Халили поставили на первый этап — ошибка. Ни в коем случае нельзя, чтобы был отрыв от основных преследователей. Будет очень тяжело догонять остальным. Первый этап важно пройти ровно. Надо было Цветкова ставить, а Халили — на второй. В любом случае, ждём медали. При удачном стечении обстоятельств, может быть и золото. Шансы есть», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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