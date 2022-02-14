Журова посоветовала Тутберидзе не говорить Валиевой об отмене церемонии награждения на ОИ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова посоветовала заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе не сообщать Камиле Валиевой об отмене церемонии награждения на Олимпиаде-2022 в Пекине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что не станет проводить церемонию награждения по итогам командника на ОИ. Также решено отменить церемонию награждения в женском катании на ОИ, если Валиева попадёт в тройку

«МОК отменил церемонию награждения, чтобы ОИ не были омрачены огромным количеством протестов — в первую очередь со стороны американцев. Они хотят, чтобы были разбирательства, особенно если Камила выиграет личный турнир, а потом они всем выдадут медали. Подобное часто бывало с теми же американцами, когда спортсмены сдавали медали обратно.

МОК ведь делает это с политической целью, будто намекая: «Мы тоже не уверены, что Валиева не виновата». Они показывают своё сомнение всему миру. Это попытка МОК успокоить уже слишком трагикомичную ситуацию. Все будут пристально смотреть на нашу девочку, пытаться оказать дополнительное давление. Поэтому я бы посоветовала Этери Тутберидзе не говорить об этом Камиле, если есть возможность. Всё-таки узнать об отмене церемонии, когда ты понимаешь, что ты олимпийский чемпион, очень тяжело.

Это уже психологическая война, желаю всем участникам выдержать давление. Для фигуристов и хоккеистов Олимпиада всегда была полем битвы — такое было в Лейк-Плэсиде. Сейчас мы видим повторение холодной войны, когда происходило противостояние на двух ледовых площадках», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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