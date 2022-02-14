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«Промахи непозволительны». Редькин — об отсутствии Серохвостова в составе на эстафету

«Промахи непозволительны». Редькин — об отсутствии Серохвостова в составе на эстафету
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Олимпийский чемпион 1992 года по биатлону Евгений Редькин прокомментировал непопадание Даниила Серохвостова в состав сборной России на эстафету на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Решение не включать Серохвостова в эстафету, скорее всего, возникло с количеством штрафов Даниила в предыдущих гонках. Надо смотреть на месте, в каком состоянии находится спортсмен в процессе соревнований. Тренерский штаб увидел, что ему сложно, поэтому решили не включать его в эстафету. В эстафете непозволительно допускать большое количество промахов, потом это будет невозможно отыграть.

Стрельба играет ключевую роль. Расклад спортсменов по этапам нормальный. Не рискованно ли ставить Халили на первый этап? Он уже бегал. На первом этапе все приходят в группе, идут вместе после первой стрельбы — никто не убежит. Если Халили будет чисто стрелять, то есть все шансы на нормальное выступление и медаль», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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