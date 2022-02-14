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Лайшев: отмена награждения из-за Валиевой на пьедестале — бред. Абсолютно в западном стиле

Лайшев: отмена награждения из-за Валиевой на пьедестале — бред. Абсолютно в западном стиле
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Президент центра спорта «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал то, что Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что не станет проводить церемонию награждения по итогам командника на ОИ. Также решено отменить церемонию награждения в женском катании на ОИ, если 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, попадёт в тройку.

«Это просто давление на нас. На фигуристку, на команду. Абсолютно в западном стиле! Бред. Целиком и полностью поддерживаем наших девчонок. Мы можем только успехами отвечать. Уверен, что Валиева справится с этим», — сказал Лайшев в беседе с корресподентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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