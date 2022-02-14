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Китаянка Сюй Мэнтао выиграла золото ОИ в акробатике, у Гуськовой из Беларуси — серебро

Китаянка Сюй Мэнтао выиграла золото ОИ в акробатике, у Гуськовой из Беларуси — серебро
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Китайская фристайлистка Сюй Мэнтао завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в лыжной акробатике. Серебряным призёром стала представительница Беларуси Анна Гуськова. Бронза досталась американке Меган Ник.

Фристайл. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Женщины. Лыжная акробатика
1. Сюй Мэнтао (Китай) — 108,61.
2. Анна Гуськова (Беларусь) — 107,95.
3. Меган Ник (США) — 93,76.
4. Эшли Колдуэлл (США) — 83,71.
5. Лора Пил (Австралия) — 78,56.
6. Кун Фаньюй (Китай) — 59,67.

Российская фристайлистка Есения Пантюхова не смогла пройти в решающий этап, завершив борьбу в первом финале.

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Олимпиада 2022. Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 2
14 февраля 2022, понедельник. 15:00 МСК
Окончено
1
Сюй Мэнтао
Китай
108.61
2
Анна Гуськова
Беларусь
107.95
3
Меган Ник
США
93.76
Комментарии
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