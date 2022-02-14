ISU по просьбе МОК скорректировал регламент соревнований одиночниц на ОИ из-за Валиевой
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В Международном союзе конькобежцев (ISU) выполнили просьбу Международного олимпийского комитета (МОК) скорректировать регламент соревнований одиночниц на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Если 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева окажется в числе 24 лучших по итогам короткой программы, то в произвольную программу отберутся 25 спортсменок, а не 24, как изначально планировалось.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю Валиеву к Олимпиаде-2022 в Пекине. Апелляции МОК, ISU и ВАДА на временное отстранение Валиевой, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, отклонены.
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