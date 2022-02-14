«Можем и за золото побороться». Ростовцев — о составе сборной на мужскую эстафету на ОИ

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев оценил выбор состава сборной России по биатлону на мужскую эстафету на Олимпиаде-2022 в Пекине. За команду выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов. Гонка состоится завтра, 15 февраля, и начнётся в 9:30 мск.

«Тренеры выбрали вполне логичный состав на эстафету — им виднее. Думаю, они посмотрели на общее состояние и результаты на тренировках. Никаких сюрпризов нет. Халили вместо Серохвостова, наверное, правильное тренерское решение, которое нужно уважать.

В таком составе мы точно претендуем на медали, а можем и за золото бороться. Хочется пожелать ребятам точной стрельбы. Нет ничего страшного в большом количестве промахов Логинова и Цветкова в пасьюте. Завтра новая гонка — новый шанс», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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