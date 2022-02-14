Сборная России стала 7-й в командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаде

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина в составе Данила Садреева, Романа Трофимова, Михаила Назарова и Евгения Климова заняла седьмое место в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Золото выиграла Австрия. Серебро завоевала Словения, бронзу — Германия.
Прыжки на лыжах с трамплина. Олимпийские игры. Пекин, Китай
Мужчины. Командный турнир
1. Австрия (Штефан Крафт, Даниэль Хубер, Ян Хёрль, Мануэль Феттнер) — 942,7.
2. Словения (Ловро Кос, Цене Превц, Тими Зайц, Петер Превц) — 934,4.
3. Германия (Константин Шмид, Штефан Лайхе, Маркус Айзенбихлер, Карл Гайгер) — 922,9...
7. Россия (Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров, Евгений Климов) — 806,5.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 14 февраля 2022
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