Александр Большунов: в начале сезона я был черепахой

Двукратный олимпийский чемпион Пекина российский лыжник Александр Большунов рассказал, как тяжело для него прошло межсезонье.
«Всё пошло с начала сезона, и это было что-то нереальное. Книгу об этом можно писать: через что пришлось пройти с мая, чтобы сидеть сейчас здесь – мало кто представляет.
С первого сбора пошло. Я, как обычно, погрузился в работу и хотел делать большие объёмы. И на пятый день не выдержал ахилл. С мая по июль не мог полноценно тренироваться, выполнял другую работу. Залечил один в июне, но потом ударил дверью другую ногу – и всё по новой. Только думал, что всё нормально – другая проблема. Потом зубы… Вроде бы вылечил, можно начинать полноценно тренироваться, но в сентябре на сборе в Италии – ещё хуже. Воспаление, температура. А на следующем сборе в Австрии вообще ужас. Получается, я не тренировался весь подготовительный период. 15 октября мне сделали операцию. 10 дней я выдержал, но это был минимальный срок, вообще врачи требовали две недели, чтобы как минимум швы зажили. На девятый день мне сняли швы, а на 10-й полетел в Финляндию чуть раньше остальных. Там и начались полноценные тренировки.
Я был никакой. Вся подготовка скомканная – о чём говорить. Приходилось реально очень сложно. Первые скоростные тренировки – скорость не та, движения тоже. Черепахой я был в начале сезона», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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