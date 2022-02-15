Конькобежный спорт, Олимпиада, командная гонка преследования: когда начало, где смотреть

Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжатся соревнования по конькобежному спорту. Будут разыграны медали в командной гонке преследования у женщин и мужчин. Полуфиналы начнутся в 9:30 мск. Женский финал стартует в 11:28, мужской — в 11:47.



В прямом эфире соревнования по конькобежному спорту можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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