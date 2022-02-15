Бобслей, Олимпийские игры — 2022, мужчины: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в мужских соревнованиях по бобслею в двойках. Третья попытка начнётся в 15:15 мск, финальная — в 16:50.
В прямом эфире соревнования покажет телеканал «Матч! Арена».
Бобслей. Олимпийские игры – 2022. Пекин, Китай. Двойки. Мужчины. После второй попытки
1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) – 1.58,38.
2. Иоганнес Лохнер/ Флориан Бауэр (Германия) – отставание +0,15.
3. Ростислав Гайтюкевич/Алексей Лаптев (Россия) +0,94…
25. Максим Андрианов/Владислав Жаровцев (Россия) +2,61.
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