Россия — Канада, кёрлинг, Олимпийские игры — 2022: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 15 февраля, мужская сборная России по кёрлингу проведёт свой восьмой матч на зимних Олимпийских играх в Пекине. Соперником россиян будет команда Канады. Начало встречи запланировано на 15:05 мск.
В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Страна».
В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 15 февраля 2022
-
14:41
-
14:37
-
14:35
-
14:35
-
14:33
-
14:30
-
14:26
-
14:23
-
14:23
-
14:15
-
14:13
-
14:08
-
14:01
-
14:00
-
13:59
-
13:56
-
13:55
-
13:54
-
13:52
-
13:31
-
13:30
-
13:27
-
13:23
-
13:21
-
13:17
-
13:13
-
13:09
-
13:05
-
13:02
-
13:01
-
13:00
-
12:58
-
12:57
-
12:57
-
12:50