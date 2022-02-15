Россия — Китай, кёрлинг, Олимпиада-2022: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) женская сборная России по кёрлингу проведёт свой седьмой матч. Соперником россиянок будет команда Китая. Начало противостояния запланировано на 9:05 мск. Сборная России на олимпийском турнире потерпела шесть поражений подряд.
Результаты матчей сборной России
Россия — США — 3:9.
Россия — Швейцария — 7:8.
Россия — Южная Корея — 5:9.
Россия — Япония — 5:10.
Россия — Канада — 5:11.
Россия — Дания — 5:10.
В состав женской сборной России на зимние Игры 2022 года вошли Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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