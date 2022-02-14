Большунов ответил, смог бы ли он побороться за золото в спринте с Клебо на Олимпиаде-2022

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов объяснил решение пропустить коньковый спринт на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Победу в нём в итоге одержал норвежец Йоханнес Клебо.
«Это лично моё решение. Взвесил, где я могу бороться за победу, а где — за тройку. И решил, что всё-таки нужно бороться там, где есть 100-110 процентов успеха, чем бороться там, где есть 80 процентов. Перед началом сезона я понимал, что, если в спринтах коньковых не буду заезжать хотя бы в тройку, нет смысла рисковать на Олимпиаде. Сейчас понимаю, что мог бы бороться за призовое место, но Клебо всё равно был бы сильнее. Надеюсь, что я правильно сделал, что пропустил спринт – с прицелом на другие гонки», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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