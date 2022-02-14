Серохвостов подвёл итоги своего выступления на ОИ-2022. Он принял участие в двух гонках

Российский биатлонист Даниил Серохвостов опубликовал в «Инстаграме» пост касательно своего выступления на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серохвостов принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте – 39-м. Даниил не попал в состав сборной России на грядущую эстафету.

«Мои гонки закончились, но Олимпиада идёт, и завтра будем гнать наших парней к золоту.

Всё-таки не хватило мне тут живительного напитка от моих (надеюсь) будущих друзей. Спасибо всем за поддержку, я вижу, что вы пишете в директ», — подписал Серохвостов фото.

Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Серохвостова.

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