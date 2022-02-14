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Объявлен состав сборной Норвегии по биатлону на мужскую эстафету на Олимпиаде-2022

Объявлен состав сборной Норвегии по биатлону на мужскую эстафету на Олимпиаде-2022
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Объявлен состав мужской сборной Норвегии по биатлону на эстафету на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Гонка пройдёт завтра, 15 февраля, и начнётся в 12:00 мск.

Команду Норвегии представят:

Стурла Холм Легрейд
Тарьей Бё
Йоханнес Бё
Ветле Шоста Кристиансен.

Отметим, что братья Бё на Олимпиаде в Пекине уже выиграла золото в смешанной эстафете. Йоханнес стал чемпионом в спринте и завоевал бронзу в индивидуальной гонке. В активе Тарьея – бронза спринта и серебро в гонке преследования.

На Играх-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) норвежцы заняли второе место. Тогда в составе сборной Норвегии выступили братья Бё.

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