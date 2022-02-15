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Глава Федерации лыж Норвегии подтвердил, что извинился перед Вяльбе за норвежские СМИ

Глава Федерации лыж Норвегии подтвердил, что извинился перед Вяльбе за норвежские СМИ
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Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Рёсте подтвердил, что извинился перед президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе за материалы и вопросы норвежских журналистов на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, журналист NRK Ян Петтер Сальтведт после победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде-2022 написал, что «Александра Большунова и других россиян не должно быть на Олимпиаде». После этого Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ. Позднее NRK неверно передали слова Вяльбе, написав, что она якобы потребовала извинений от короля Норвегии Харальда V после статьи о Большунове.

«Я коротко заметил, что понимаю её разочарование. Я сожалею, что радость от замечательной победы, золотой медали была омрачена этим. Я сказал Вяльбе, что с большим уважением отношусь к достижениям Большунова. Это была отличная гонка», — приводит слова Рёсте Abc Nyheter.

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