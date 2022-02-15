Глава Федерации лыж Норвегии подтвердил, что извинился перед Вяльбе за норвежские СМИ

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Рёсте подтвердил, что извинился перед президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе за материалы и вопросы норвежских журналистов на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, журналист NRK Ян Петтер Сальтведт после победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде-2022 написал, что «Александра Большунова и других россиян не должно быть на Олимпиаде». После этого Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ. Позднее NRK неверно передали слова Вяльбе, написав, что она якобы потребовала извинений от короля Норвегии Харальда V после статьи о Большунове.

«Я коротко заметил, что понимаю её разочарование. Я сожалею, что радость от замечательной победы, золотой медали была омрачена этим. Я сказал Вяльбе, что с большим уважением отношусь к достижениям Большунова. Это была отличная гонка», — приводит слова Рёсте Abc Nyheter.

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