Динара Алимбекова рассказала, как переживает отсутствие личных медалей на Олимпиаде-2022

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова ответила, давит ли на неё тот факт, что она пока не сумела завоевать медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Конечно, ответственность чувствуется, не стану лукавить. Мы представляем здесь страну, и просто невозможно выходить на соревнования и не осознавать этого. Да, мысленно пытаюсь как-то себя взбодрить. Не знаю… Во время гонки, во время стрельбы получается отбросить лишние мысли, ни разу не думать о том, что от меня кто-то чего-то ждёт. И понимаю, что, если буду делать свою работу хорошо, результат в любом случае придёт. Если уж на то пошло, я сама, может быть, жду от себя гораздо больше, чем от меня ждут другие. Поэтому чужие ожидания на меня не особенно давят. Наоборот — очень приятно, что много болельщиков в Беларуси смотрят, переживают из-за наших ошибок, искренне поддерживают нас. Это очень чувствуется. Хотелось бы впредь радовать своих болельщиков, а не огорчать их», — приводит слова Алимбековой «Прессбол».

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