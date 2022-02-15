Динара Алимбекова рассказала, как переживает отсутствие личных медалей на Олимпиаде-2022

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова ответила, давит ли на неё тот факт, что она пока не сумела завоевать медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).
«Конечно, ответственность чувствуется, не стану лукавить. Мы представляем здесь страну, и просто невозможно выходить на соревнования и не осознавать этого. Да, мысленно пытаюсь как-то себя взбодрить. Не знаю… Во время гонки, во время стрельбы получается отбросить лишние мысли, ни разу не думать о том, что от меня кто-то чего-то ждёт. И понимаю, что, если буду делать свою работу хорошо, результат в любом случае придёт. Если уж на то пошло, я сама, может быть, жду от себя гораздо больше, чем от меня ждут другие. Поэтому чужие ожидания на меня не особенно давят. Наоборот — очень приятно, что много болельщиков в Беларуси смотрят, переживают из-за наших ошибок, искренне поддерживают нас. Это очень чувствуется. Хотелось бы впредь радовать своих болельщиков, а не огорчать их», — приводит слова Алимбековой «Прессбол».
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 15 февраля 2022
-
02:00
-
01:43
-
01:30
-
01:23
-
01:04
-
01:00
-
00:56
-
00:43
-
00:29
-
00:12
-
00:00
- 14 февраля 2022
-
23:51
-
23:50
-
23:35
-
23:20
-
22:55
-
22:39
-
22:18
-
22:17
-
22:16
-
22:00
-
21:59
-
21:53
-
21:45
-
21:29
-
21:26
-
21:18
-
21:10
-
21:09
-
21:00
-
21:00
-
20:50
-
20:46
-
20:36
-
20:25