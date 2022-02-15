Австрийка Анна Гессер завоевала золото в дисциплине сноуборд биг-эйр на ОИ-2022

В Пекине (Китай) на стадионе «Биг-эйр Шоуган» завершился финальный раунд в дисциплине сноуборд биг-эйр среди женщин. Россию в данном соревновании уже никто не представлял. В квалификации у России только одна спортсменка – Екатерина Косова, которая не смогла выйти в решающий раунд.
Россиянка завершила своё выступление на Олимпийских играх. Спортсменка заняла 26 место в квалификации в финал турнира. Выходят же в решающий раунд первые 10 мест. Косова набрала 63.00 балла.
Первой же стала Анна Гессер, она набрала 185.50 балла. Второе место за представительницей Новой Зеландии – Зои Садовски-Синнотт (177.00 балла). Третье место за Японией – Кокомо Мурасе набрала 171.50 балла.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
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