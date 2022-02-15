Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Австрийка Анна Гессер завоевала золото в дисциплине сноуборд биг-эйр на ОИ-2022

Австрийка Анна Гессер завоевала золото в дисциплине сноуборд биг-эйр на ОИ-2022
Комментарии

В Пекине (Китай) на стадионе «Биг-эйр Шоуган» завершился финальный раунд в дисциплине сноуборд биг-эйр среди женщин. Россию в данном соревновании уже никто не представлял. В квалификации у России только одна спортсменка – Екатерина Косова, которая не смогла выйти в решающий раунд.

Россиянка завершила своё выступление на Олимпийских играх. Спортсменка заняла 26 место в квалификации в финал турнира. Выходят же в решающий раунд первые 10 мест. Косова набрала 63.00 балла.

Первой же стала Анна Гессер, она набрала 185.50 балла. Второе место за представительницей Новой Зеландии – Зои Садовски-Синнотт (177.00 балла). Третье место за Японией – Кокомо Мурасе набрала 171.50 балла.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Олимпиада 2022. Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Финал
15 февраля 2022, вторник. 04:30 МСК
Окончено
1
Анна Гассер
Австрия
185.50
2
Зои Садовски-Синнотт
Новая Зеландия
177.00
3
Кокомо Мурасе
Япония
171.50
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022