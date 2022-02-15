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Швейцарская горнолыжница Коринн Зутер выиграла золото Олимпиады в скоростном спуске

Швейцарская горнолыжница Коринн Зутер выиграла золото Олимпиады в скоростном спуске
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Швейцарская горнолыжница Коринн Зутер выиграла золото зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в скоростном спуске. Серебряным призёром стала представительница Италии София Годжа. Бронза досталась её соотечественнице Наде Делаго. Россиянка Юлия Плешкова продемонстрировала 20-й результат.

Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин. Женщины. Скоростной спуск
1. Коринн Зутер (Швейцария) — 1.31,87.
2. София Годжа (Италия) +0,16.
3. Надя Делаго (Италия) +0,57....
20. Юлия Плешкова (Россия) +2,61.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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Олимпиада 2022. Горнолыжный спорт
Женщины. Скоростной спуск
15 февраля 2022, вторник. 06:30 МСК
Окончено
1
Коринн Зутер
Швейцария
1:31.87
2
София Годжа
Италия
+0.16
3
Надя Делаго
Италия
+0.57
Комментарии
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