Швейцарская горнолыжница Коринн Зутер выиграла золото Олимпиады в скоростном спуске
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Швейцарская горнолыжница Коринн Зутер выиграла золото зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в скоростном спуске. Серебряным призёром стала представительница Италии София Годжа. Бронза досталась её соотечественнице Наде Делаго. Россиянка Юлия Плешкова продемонстрировала 20-й результат.
Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин. Женщины. Скоростной спуск
1. Коринн Зутер (Швейцария) — 1.31,87.
2. София Годжа (Италия) +0,16.
3. Надя Делаго (Италия) +0,57....
20. Юлия Плешкова (Россия) +2,61.
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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