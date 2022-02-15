Швейцарская горнолыжница Коринн Зутер выиграла золото Олимпиады в скоростном спуске

Швейцарская горнолыжница Коринн Зутер выиграла золото зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в скоростном спуске. Серебряным призёром стала представительница Италии София Годжа. Бронза досталась её соотечественнице Наде Делаго. Россиянка Юлия Плешкова продемонстрировала 20-й результат.

Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин. Женщины. Скоростной спуск

1. Коринн Зутер (Швейцария) — 1.31,87.

2. София Годжа (Италия) +0,16.

3. Надя Делаго (Италия) +0,57....

20. Юлия Плешкова (Россия) +2,61.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.