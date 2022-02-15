Латыпов опубликовал пост после завоевания бронзы в пасьюте на ОИ. Губерниев отреагировал

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов опубликовал новый пост на своей странице в «Инстаграме», после того как завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«Счастливый день! Спасибо всем за поддержку и поздравления», — написал он, прикрепив текст к фото с медалью.
«Размотай их всех на последнем этапе стаффы (эстафеты. — Прим. «Чемпионата»), можешь», — написал в комментариях известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Эдуарда Латыпова.
Сборная России на данный момент завоевала две бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (смешанная эстафета); Эдуард Латыпов (гонка преследования).
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- 15 февраля 2022
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