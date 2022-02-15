Татьяна Волосожар обратилась к Синициной и Кацалапову после их серебра на ОИ-2022 в Пекине

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар обратилась к российским фигуристам Виктории Синициной и Никите Кацалапову, которые завоевали серебряные медали в танцах на льду на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Тренер пары — двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, муж Волосожар.
«Вика Синицина и Никита Кацалапов — восхитительная пара в танцах на льду! Ребята, вы невероятные! Для всех нас — самые лучшие! Поздравляю!» — написала Татьяна в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: «инстаграм» татьяны волосожар
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Танцы на льду. Итоговое положение
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 226,98.
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 220,51.
3. Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью (США) – 218,02…
6. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 205,07…
14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 179,82.
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