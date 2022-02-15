Французская горнолыжница получила серьёзные травмы на ОИ-2022. Её эвакуировали с трассы

Французская горнолыжница Камилла Серутти упала и получила серьёзные травмы в ходе соревнований в скоростном спуске на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. После падения её эвакуировали с трассы, соревнования в этот момент не проходили.

Напомним, швейцарская горнолыжница Коринн Зутер выиграла золото зимних Олимпийских игр в скоростном спуске. Серебряным призёром стала представительница Италии София Годжа. Бронза досталась её соотечественнице Наде Делаго. Россиянка Юлия Плешкова продемонстрировала 20-й результат.

Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин. Женщины. Скоростной спуск

1. Коринн Зутер (Швейцария) — 1.31,87.

2. София Годжа (Италия) +0,16.

3. Надя Делаго (Италия) +0,57…

20. Юлия Плешкова (Россия) +2,61.

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