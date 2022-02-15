Сергей Турышев – о первом этапе победной эстафеты: Юля почувствовала вкус крови

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как провела первый этап лыжной эстафеты на зимней Олимпиаде в Пекине Юлия Ступак.
«Юля сходу захватила лидерство. На первом же спуске никто из соперниц не мог её накатить, все немножко даже проигрывали. Мы с Маркусом Крамером переглянулись: хорошо! В первый подъём она пошла достаточно уверенно, а потом по рации сообщение: Юля начинает уходить. К завершению круга на спуске, где я стоял, она подошла с отрывом. Я крикнул ей, что на равнинной части всё отлично, её и нужно хорошо отрабатывать, пользуясь отличным скольжением лыж, а подъёмы чуть спокойнее.
Но, видимо, Юля почувствовала вкус крови, она же уходила, отрывалась, надо работать от и до. Это и сыграло с ней злую шутку, на финише немка практически взяла Ступак, выбрав почти всё из 20 секунд отрыва. Коварный круг, здесь нужно сдерживать эмоции и быть хладнокровным и до конца стараться слушать подсказки тренеров», — написал Турышев в своём блоге на «Чемпионате».
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- 15 февраля 2022
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