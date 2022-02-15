Российские конькобежки проиграли в полуфинале командной гонки преследования на ОИ-2022

Российские конькобежки Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина не смогли выйти в финал командной гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В полуфинале их соперницами были представительницы Японии. Японки преодолели дистанцию на 6,99 секунды быстрее.
Россиянки выступят в так называемом бронзовом финале. Их соперницы определятся позднее.
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 15 февраля 2022
-
10:10
-
10:10
-
10:09
-
10:03
-
10:01
-
10:00
-
09:56
-
09:55
-
09:50
-
09:50
-
09:44
-
09:33
-
09:28
-
09:27
-
09:25
-
09:25
-
09:18
-
09:16
-
09:14
-
09:10
-
09:03
-
09:00
-
08:49
-
08:45
-
08:30
-
08:23
-
08:19
-
08:12
-
08:12
-
08:05
-
08:00
-
07:59
-
07:52
-
07:52
-
07:48