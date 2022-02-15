Российские конькобежки проиграли в полуфинале командной гонки преследования на ОИ-2022

Российские конькобежки Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина не смогли выйти в финал командной гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В полуфинале их соперницами были представительницы Японии. Японки преодолели дистанцию на 6,99 секунды быстрее.

Россиянки выступят в так называемом бронзовом финале. Их соперницы определятся позднее.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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