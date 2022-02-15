Турышев: Крамеру написали – от Иверсена нужно уходить сразу, он не любит рваный темп

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как провёл свой стартовый этап лыжной эстафеты на зимней Олимпиаде в Пекине Алексей Червоткин.

«Что касается ребят, то во время эстафеты были сложнейшие погодные условия. Я утром проснулся, в окно выглянул и тут же дежавю с чемпионатом мира в Оберстдорфе: тогда тоже была тяжёлая погода, шёл снег. Но в Германии снег шёл в тёплую погоду, а тут мороз и снег. Сразу по приходу на стадион оттестировали для ребят лыжи, подобрали мазь держания, нашли варианты со скольжением.

И когда увидели, что Алексей Червоткин отрывается от соперников даже в снегу, то поняли, что с самочувствием у него полный порядок, а лыжи работают замечательно. Когда он пошёл на второй круг на первом подъёме, то делал очень уверенно и спокойно. А за ним шёл Эмиль Иверсен, который шёл, наваливаясь на палки, а это признак усталости.

Я ему крикнул: «Лёха, ты идёшь спокойно, а сзади народ начинает уставать, Иверсену уже тяжело». Червоткин, видимо, услышал эту информацию либо от меня, либо на следующей отсечке, и начал отрываться ещё больше.

Нужно сказать, что накануне эстафеты один из норвежских специалистов написал нашему тренеру Маркусу Крамеру, что Червоткину нужно убегать с первого круга.

«Эмиль Иверсен не любит горы, и если от него попытаться сразу убежать, то может многое получиться, поскольку неуверенно чувствует себя при дёрганом темпе. Если ему дать вработаться – потом будет тяжело убежать», — написал этот тренер.

Мы эту информацию приняли к сведению, но никому озвучивать не стали. Закулисная борьба всегда идёт, и непонятно, можно доверять тому, что мы узнали, или нет. Я сказал об этом только во время гонки по рации. Не знаю, как воспринял Юрий Викторович Бородавко эту информацию, давал ли подсказки Червоткину на эту тему, но Лёха свой этап уверенно выиграл», — написал Турышев в своём блоге.

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