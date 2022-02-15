Карим Халили прокомментировал выступление на первом этапе эстафеты на ОИ-2022

Биатлонист сборной России Карим Халили прокомментировал своё выступление на первом этапе эстафеты на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Сборная России закончила лидером первый этап.

«На концовку не хватило. Старался в середине круга на самых тяжёлых участках, где все обычно стараются отдохнуть, добавить. На последней части я нормально потухнул. Когда промазал, понимал, что был приличный ветер. Когда вставлял «доп», видел краем глаза, что у Легрейда и Лессера тоже были незакрытые мишени, поэтому я понял, что надо закрывать и уходить.

Я изначально был готов к эстафете. Мне сказали тренеры, чтобы не расслаблялся после индивидуальной гонки. Лучше быть готовым и не побежать, чем неготовым и побежать. Я настраивался, готовился. Когда сказали, что я побегу, для меня это не было новостью», — сказал Халили в эфире телеканала «Россия 1».

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