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Александр Логинов объяснил, почему промахнулся на втором этапе эстафеты ОИ-2022

Александр Логинов объяснил, почему промахнулся на втором этапе эстафеты ОИ-2022
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Биатлонист сборной России Александр Логинов объяснил, почему не смог чисто отстреляться на своём этапе в эстафете на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Логинов бежал второй этап, ему понадобились два дополнительных патрона на стойке.

«Почему промахнулся? Поторопился. Ветер был порывистый, и, пока было затишье, пытался отработать как можно быстрее», — сказал Логинов в эфире телеканала «Россия 1».

Третий этап пробежал Максим Цветков, после него сборная России также осталась в лидерах.

Сборная России на данный момент завоевала две бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (смешанная эстафета); Эдуард Латыпов (гонка преследования).

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