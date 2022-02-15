Тренер сборной России объяснил провал Эдуарда Латыпова в эстафете на ОИ-2022

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление сборной России в мужской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россияне завоевали бронзу, хотя лидировали с большим отрывом до последней стрельбы. Эдуард Латыпов ушёл на два штрафных круга.
По словам Каминского, провал Латыпова связан с психологией.
«Такая же обидная гонка была, как командный спринт в Сочи-2014, когда Крюков упал.
Стрельба Латыпова — это психология. Надо было переждать порыв. Он начал стрелять в порыв — и два промаха, а дальше уже перестоял, уверенность потерялась.
Что сейчас сказать Эдику? Промолчать или поддержать. Для него это, конечно, трагедия. Никита Крюков после Сочи долго отходил, несколько месяцев.
Есть ли риск, что у Эдуарда начнётся комплекс последнего этапа? Конечно, есть.
Не могу сказать, что эстафета была «убегающей». Тут начудили норвежцы, поэтому так и получилось. У нас нет такого состава, который мог бы убегать. Мы работаем по сопернику. Старались минимизировать риски на всех этапах, и у каждого стояла своя задача. Кому-то проиграть, но немножко — понятно, что Бё будет выигрывать у Цветкова. У Саши стояла задача выиграть — он выиграл. Халили выступил похвально.
Для меня это тоже в какой-то степени трагедия. Мы в эстафете хотели бороться за золото — и боролись. Почти всё сработало. Я Эдуарду говорил — работай спокойно, в штатном режиме. И, конечно, хотелось, чтоб он спокойно начал. Когда он подошёл к стрельбе, начался порыв. Здесь надо было, наверное, переждать. Обидно, но что делать», — передаёт слова Каминского корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 15 февраля 2022
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