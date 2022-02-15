Дмитрий Губерниев обвинил в русофобии австрийского режиссёра мужской эстафеты на ОИ-2022

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев обвинил в русофобии австрийского режиссёра мужской биатлонной эстафеты на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). По мнению Губерниева, режиссёр редко показывал на дистанции представителей сборной России, которая на протяжении долгого времени возглавляла гонку.

«Показ эстафеты — непрофессиональная и предвзятая работа австрийского режиссёра. Абсолютно русофобская и отвратительная работа», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сборная России в итоге завоевала бронзу, после того как Эдуард Латыпов ушёл на два штрафных круга на последней стрельбе.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.