Канадские конькобежки с рекордом ОИ завоевали золото в командной гонке преследования

Канадские конькобежки Ивани Блонден, Валери Мальте и Изабель Вайдеман завоевали золотые медали в командной гонке преследования на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. В финале их соперницами были японки Аяно Сато, Михо Такаги и Нана Такаги. Канадки преодолели дистанцию на 11,03 секунды быстрее и побили олимпийский рекорд, который теперь составляет 2.53,44.
Ранее российские конькобежки Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина не смогли одержать победу в бронзовом финале командной гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В сражении за третье место их соперницами были представительницы Нидерландов. Нидерландки преодолели дистанцию на 1,79 секунды быстрее.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 15 февраля 2022
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