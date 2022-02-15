Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Канадские конькобежки с рекордом ОИ завоевали золото в командной гонке преследования

Канадские конькобежки с рекордом ОИ завоевали золото в командной гонке преследования
Комментарии

Канадские конькобежки Ивани Блонден, Валери Мальте и Изабель Вайдеман завоевали золотые медали в командной гонке преследования на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. В финале их соперницами были японки Аяно Сато, Михо Такаги и Нана Такаги. Канадки преодолели дистанцию на 11,03 секунды быстрее и побили олимпийский рекорд, который теперь составляет 2.53,44.

Ранее российские конькобежки Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина не смогли одержать победу в бронзовом финале командной гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В сражении за третье место их соперницами были представительницы Нидерландов. Нидерландки преодолели дистанцию на 1,79 секунды быстрее.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022