Максимов — о Латыпове: откажусь от комментариев, что тут говорить? Затрясло ребёнка

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов отказался давать комментарии после мужской эстафеты на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Сборная России завоевала бронзу, хотя лидировала с большим отрывом до последней стрельбы. Эдуард Латыпов ушёл на два штрафных круга.
«Я откажусь от комментариев, что тут говорить? Затрясло ребёнка», — сказал Максимов.
Сборная России на данный момент завоевала три бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (смешанная эстафета); Латыпов (гонка преследования); Карим Халили, Логинов, Максим Цветков, Латыпов (эстафета).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 15 февраля 2022
-
13:09
-
13:05
-
13:02
-
13:01
-
13:00
-
12:58
-
12:57
-
12:57
-
12:50
-
12:46
-
12:46
-
12:46
-
12:40
-
12:38
-
12:37
-
12:37
-
12:34
-
12:31
-
12:28
-
12:28
-
12:24
-
12:22
-
12:21
-
12:20
-
12:20
-
12:18
-
12:18
-
12:13
-
12:13
-
12:11
-
12:09
-
12:08
-
12:07
-
12:04
-
12:04