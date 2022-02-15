Максимов — о Латыпове: откажусь от комментариев, что тут говорить? Затрясло ребёнка

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов отказался давать комментарии после мужской эстафеты на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Сборная России завоевала бронзу, хотя лидировала с большим отрывом до последней стрельбы. Эдуард Латыпов ушёл на два штрафных круга.

«Я откажусь от комментариев, что тут говорить? Затрясло ребёнка», — сказал Максимов.

Сборная России на данный момент завоевала три бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (смешанная эстафета); Латыпов (гонка преследования); Карим Халили, Логинов, Максим Цветков, Латыпов (эстафета).

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