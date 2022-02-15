Губерниев жёстко раскритиковал людей, оскорбляющих Латыпова после бронзы в эстафете на ОИ
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил хейт в адрес биатлониста сборной России Эдуарда Латыпова, который ушёл на два штрафных круга в эстафете на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
«Спортсмену надо с этим бороться. Я призываю поддержать команду и Латыпова! Хейт будет всегда, это понятно.
Но те болельщики, которые сейчас пишут оскорбления и гадости в «инстаграм» Латыпову, — это не болельщики, а говно. Они оскорбляют спортсмена, который выиграл на этой Олимпиаде аж три медали», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, золотые медали в эстафете завоевала сборная Норвегии, а серебро взяли французы.
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