В Союзе конькобежцев России прокомментировали серебро в командной гонке на ОИ

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал результат Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова в финале командной гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

В финале их соперниками были представители Норвегии. Норвежцы преодолели дистанцию на 2,39 секунды быстрее. Таким образом, сборная России завоевала серебряные медали, норвежцы — золотые.

«Огромные эмоции были получены уже в полуфинале, когда наши победили американцев с олимпийским рекордом. Ребята, конечно, выложились по максимуму. Может, сегодня чуть не хватило сил. Сложно сказать. Норвегия сегодня была сильнее в этом забеге. Но это серебро стоит золота», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



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