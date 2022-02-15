Логинов: надо порадоваться за медали. Эдик Латыпов – молодец

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление сборной в мужской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Россияне (Логинов, Карим Халили, Максим Цветков и Эдуард Латыпов) завоевали бронзу, хотя лидировали с большим отрывом до последней стрельбы. Латыпов ушёл на два штрафных круга.

«Конечно, [надо] поздравлять, это Олимпийские игры. Была очень сложная гонка. Мы очень рады, что сегодня оказались на подиуме. Эдик – молодец. Сегодня были тяжёлые погодные условия, тяжело было стрелять. Я это всё знаю, всё это сам проходил. Надо порадоваться это медали.

Моя задача была отработать от первого до последнего метра. С первого метра после передачи Карима нужно было отработаться и поработать на финишном кругу. Это самое основное. Карим – молодец, он уже бегал первые этапы. Он сделал свою работу на отлично. Это здорово. Это не самая экстремальная гонка в моей жизни, но сильная. Очень хорошо, что мы провели её в это время суток», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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