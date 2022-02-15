Тарьей Бё: после половины эстафеты ситуация выглядела не очень хорошо

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал победу своей национальной команды в мужской эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине.
«Мы уже здесь выступаем неделю и знаем, что может случиться что угодно. Видели, что было в смешанной эстафете и видели, что было сегодня на первом этапе. Так что я не особо переживал. Провёл нормальный этап. Не лучшее моё выступление в Пекине, но всё равно неплохо, учитывая тяжёлые ветровые условия. А эти два крутых парня после меня выступили невероятно. Это командная гонка и командная работа. После половины эстафеты ситуация выглядела не очень хорошо, но в тот момент всё ещё могло измениться», — сказал Бё после гонки.
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- 15 февраля 2022
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