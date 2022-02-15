Стурла Холм Легрейд: на этой Олимпиаде во время стрельбы я сам не свой

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал своё выступление на этапе мужской эстафеты на зимних Олимпийских играх в Пекине.
«У меня в начале гонки были хорошие чувства. Мне казалось, что я сделал всё правильно, подходя к огневому рубежу, но на этой Олимпиаде во время стрельбы я сам не свой. Сильно помучился на стойке и просто пытался заработать не слишком много штрафных кругов. Заработал один и был сильно разочарован. Но у меня были классные партнёры, так что моё разочарование отошло в сторону благодаря их великолепному выступлению.
Я испытал бурю эмоций, когда мы всё-таки смогли завоевать золото. Когда ты думаешь, что завалил эстафету и победы уже не будет, тебе всегда очень тяжело на душе, особенно если это Олимпиада, на которой ты подводишь партнёров. Но когда мы стали первыми, я был настолько счастлив, что не смог сдержать слёзы», — сказал Легрейд после гонки.
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- 15 февраля 2022
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