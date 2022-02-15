Йоханнес Клебо ответил на резкую критику своего поведения после эстафеты на ОИ-2022

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо ответил на резкую критику своего поведения после эстафеты на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. После финиша гонки, в которой Норвегия завоевала серебро, Клебо выглядел расстроенным, а на цветочной церемонии опустил голову. Также он не пришёл на фотосессию призёров, за что попал под огонь критики.

«Что я должен сказать? Не собираюсь сидеть здесь и защищаться. Понятно, что идти на фотосессию после гонки — это наша обязанность. Я постоял там и подождал какое-то время, но ничего не происходило. Потом решил пойти переодеться. Прошла только половина Олимпиады. Но понятно, что мы несём ответственность за популяризацию этого вида спорта», — приводит слова Клебо Expressen.

Победу в эстафете одержала сборная России.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.