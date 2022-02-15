Максим Цветков опубликовал пост после завоевания бронзы в эстафете на Олимпиаде-2022
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Биатлонист сборной России Максим Цветков опубликовал новый пост в «Инстаграме». Сегодня, 15 февраля, Цветков в составе национальной команды завоевал бронзовую медаль в эстафете на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).
«Я благодарю всех и каждого, кто поддерживал на этом пути! Команда! Вы лучшие», — написал Цветков, прикрепив текст к фото, сделанному после гонки.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Максима Цветкова.
Напомним, сборная России лидировала на протяжении почти всей гонки, однако два штрафных круга Эдуарда Латыпова на последней стрельбе отбросили команду на третье место.
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