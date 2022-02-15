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Гари Линекер — о Валиевой: не лезьте в аптечку дедушки, не ешьте его лекарства для сердца

Гари Линекер — о Валиевой: не лезьте в аптечку дедушки, не ешьте его лекарства для сердца
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Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер высказался о ситуации с положительным допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой. Ранее глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд предположил, что запрещённое вещество могло попасть в организм Валиевой с продуктом, который употреблял её дедушка.

«Памятка спортсменам: не лезьте в аптечку дедушки, не принимайте его лекарства для сердца. Знаю, все мы делали это», — написал Линекер в своём «твиттере», комментируя соответствующие слова Освальда.

Несмотря на положительный допинг-тест, Камилу Валиеву допустили до личного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Короткую программу женщины представят сегодня, 15 февраля, произвольную — 17 февраля.

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