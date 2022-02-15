Норвежец Йорген Граабак завоевал золото в лыжном двоеборье на Олимпийских играх — 2022

Норвежец Йорген Граабак выиграл золото в соревнованиях по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебряным призёром стал его соотечественник Йенс Лураас Офтебро. Бронза досталась представителю Японии Акито Ватабе. Лучший из россиян, Вячеслав Барков, занял 41-е место.



Лыжное двоеборье. Олимпийские игры. Пекин. Трамплин HS-140 + гонка на 10 км

1. Йорген Граабак (Норвегия) — 27.13,3.

2. Йенс Лураас Офтебро (Норвегия) +0,4.

3. Акито Ватабе (Япония) +0,6...

41. Вячеслав Барков (Россия) +5.43,6.

42. Артём Галунин (Россия) +6.08,9...

46. Самир Мастиев (Россия) +8.54,1.



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