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Норвежец Йорген Граабак завоевал золото в лыжном двоеборье на Олимпийских играх — 2022

Норвежец Йорген Граабак завоевал золото в лыжном двоеборье на Олимпийских играх — 2022
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Норвежец Йорген Граабак выиграл золото в соревнованиях по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебряным призёром стал его соотечественник Йенс Лураас Офтебро. Бронза досталась представителю Японии Акито Ватабе. Лучший из россиян, Вячеслав Барков, занял 41-е место.

Лыжное двоеборье. Олимпийские игры. Пекин. Трамплин HS-140 + гонка на 10 км
1. Йорген Граабак (Норвегия) — 27.13,3.
2. Йенс Лураас Офтебро (Норвегия) +0,4.
3. Акито Ватабе (Япония) +0,6...
41. Вячеслав Барков (Россия) +5.43,6.
42. Артём Галунин (Россия) +6.08,9...
46. Самир Мастиев (Россия) +8.54,1.

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Олимпиада 2022. Лыжное двоеборье
HS-140 + Гонка 10 км
15 февраля 2022, вторник. 13:30 МСК
Окончено
1
Йорген Граабак
Норвегия
27:13.3
2
Йенс Лураас Офтебро
Норвегия
27:13.7
3
Акито Ватабе
Япония
27:13.9
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