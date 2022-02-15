Биатлонист Рес: когда Латыпов сделал подарки, у нас была возможность их догнать

Немецкий биатлонист Роман Рес прокомментировал четвёртое место, занятое сборной Германии в мужской эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«После гонки мы все были немного разочарованы, потому что хотели побороться за медаль. По ходу всего сезона было видно, что нам это по силам, если все смогут хорошо выполнить свою работу. В концовке, когда Латыпов сделал подарки, у нас была возможность их догнать. Обидно, что так всё сложилось. На последней стойке Франция и Норвегия смогли воспользоваться ошибками Латыпова, а мы — нет. Сложно это принять», — сказал Рес после гонки.

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