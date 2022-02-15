Биатлонист Лессер: приходится довольствоваться тем, что у нас есть

Немецкий биатлонист Эрик Лессер прокомментировал четвёртое место, занятое сборной Германии в мужской эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Чувства после гонки не лучшие. Честно говоря, недоволен тем, как провёл свой этап. Думаю, у меня было 40 секунд отставания. Это слишком много, но я передал эстафету вместе с норвежским парнем Легрейдом. Мы не выпадали из борьбы за медали.

Рес и Долль проделали хорошую работу, и у Наврата был шанс решить исход борьбы за золото, серебро и бронзу, но в итоге он взял деревянную медаль. Никакого негатива к Филиппу. Мало кто знает, что происходит в голове, когда ты стоишь там и борешься за медаль.

Я ещё не общался с Филиппом по поводу того, какие проблемы ему помешали. Но у нас был четвёртый стартовый номер, и мы четвёртый номер в зачёте эстафет. Приходится довольствоваться тем, что у нас есть», — сказал Лессер после гонки.

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