Ярошенко — о Буртасовой: пусть наблюдает за эстафетой по телевизору

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко поделился ожиданиями от женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине и отреагировал на ситуацию с Евгенией Буртасовой, которая не попала в состав, так как отказалась от участия в контрольной гонке. В заявку были включены Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

«Это лучшее, из того, что есть у нас на Олимпиаде. Миронова? У неё всё будет хорошо. Светлана заслуживает бежать в этой эстафете. Кто заслуживает, тому и воздаётся.



Что касается отказа Буртасовой бежать небольшой масс-старт, то пусть наблюдает за женской эстафетой по телевизору. У неё был шанс. Если бы она была олимпийской чемпионкой, лучше всех пробежала индивидуальную гонку, а её заставили дополнительно отбираться, вопросов не было бы, наверное. Тогда можно было так себя повести. Человек сейчас не в лучшей форме — не хочешь, не надо. У Буртасовой есть медаль чемпионата Европы, она, грубо говоря, сейчас идёт третьей после Нигматуллиной и Резцовой.

Завтра буду очень переживать за наших девчонок, чтобы они поборолись за медаль. Думаю, у них получится», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



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