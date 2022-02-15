Российские фристайлисты не попали в финал ОИ-2022 в акробатике из 1-й квалификации
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Российские фристайлисты Станислав Никитин, Илья Буров и Максим Буров не смогли пробиться в финал соревнований по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) по итогам первой квалификации. Для выхода в финал спортсменам нужно было попасть в топ-6.
Никитин стал седьмым (119,47 балла), Илья Буров — девятым (117,65), Максим Буров — 21-м (95,02). Россияне попытаются выйти в финал через вторую квалификацию.
Медали в этой дисциплине будут разыграны завтра, 16 февраля.
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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Олимпиада 2022. Фристайл
Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
15 февраля 2022, вторник. 14:00 МСК
Окончено
1
Гуанпу Ци
Китай
127.88
2
Цзунян Цзя
Китай
125.67
3
Ноэ Рот
Швейцария
123.08
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