Российские конькобежцы прыгали на подиуме и радовались серебру. Фото командной гонки ОИ

Сегодня, 15 февраля, российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров проиграли в финале командной гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В финале их соперниками были представители Норвегии. Норвежцы преодолели дистанцию на 2,39 секунды быстрее.



Таким образом, сборная России завоевала серебряные медали, норвежцы — золотые. Бронзовые медали завоевали США, которые в сражении за третье место оказались сильнее Нидерландов.

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал результат командной гонки преследования.



«Огромные эмоции были получены уже в полуфинале, когда наши победили американцев с олимпийским рекордом. Ребята, конечно, выложились по максимуму. Может, сегодня чуть не хватило сил. Сложно сказать. Норвегия сегодня была сильнее в этом забеге. Но это серебро стоит золота», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Лучшие кадры с финала командной гонки преследования — в фотоподборке «Чемпионата».