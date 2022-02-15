Драчёв: у Буртасовой всегда своя специфика работы. К этому надо просто привыкать

Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился ожиданиями от женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине и отреагировал на ситуацию с Евгенией Буртасовой, которая не попала в состав, так как отказалась от участия в контрольной гонке. В заявку были включены Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
«Единственное по составу — возможная замена: Нигматуллину на первый этап, а Миронову или Резцову — на последний. Ну, как есть, расстановка будет очень важна. Сегодня мы видели, что творилось в эстафете. Вроде бы всё хорошо, а потом чуть вообще медали не лишились.
Что касается Буртасовой, то у неё всегда своя специфика работы. К этому надо просто привыкать, она очень талантливая спортсменка. Здесь сложно сказать, это горы. Важно, чтобы спортсмен функционально выглядел неплохо. Стреляет Евгения хорошо, спору нет — а функционально по одной гонке её не проверить. Буртасова бежала одну-единственную, но не получилось. В сборной все тренируются по своему плану. Подводка к старту у каждого своя», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 15 февраля 2022
-
14:41
-
14:37
-
14:35
-
14:35
-
14:33
-
14:30
-
14:26
-
14:23
-
14:23
-
14:15
-
14:13
-
14:08
-
14:01
-
14:00
-
13:59
-
13:56
-
13:55
-
13:54
-
13:52
-
13:31
-
13:30
-
13:27
-
13:23
-
13:21
-
13:17
-
13:13
-
13:09
-
13:05
-
13:02
-
13:01
-
13:00
-
12:58
-
12:57
-
12:57
-
12:50