Драчёв: у Буртасовой всегда своя специфика работы. К этому надо просто привыкать

Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился ожиданиями от женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине и отреагировал на ситуацию с Евгенией Буртасовой, которая не попала в состав, так как отказалась от участия в контрольной гонке. В заявку были включены Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

«Единственное по составу — возможная замена: Нигматуллину на первый этап, а Миронову или Резцову — на последний. Ну, как есть, расстановка будет очень важна. Сегодня мы видели, что творилось в эстафете. Вроде бы всё хорошо, а потом чуть вообще медали не лишились.

Что касается Буртасовой, то у неё всегда своя специфика работы. К этому надо просто привыкать, она очень талантливая спортсменка. Здесь сложно сказать, это горы. Важно, чтобы спортсмен функционально выглядел неплохо. Стреляет Евгения хорошо, спору нет — а функционально по одной гонке её не проверить. Буртасова бежала одну-единственную, но не получилось. В сборной все тренируются по своему плану. Подводка к старту у каждого своя», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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