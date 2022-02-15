Васильев: если Буртасова реально сказала «у меня свой план» — на ней надо ставить крест

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал отсутствие Евгении Буртасовой в составе женской биатлонной команды, которая выступит завтра, 16 февраля в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине.
«Буртасова сказала «у меня свой план»? Не знаю, на что это похоже. Возможно, это вырвано из контекста. Если она реально напрямую сказала «мне не нужна ваша эстафета, у меня свой план» — на ней надо ставить крест», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Напомним, что в сборная России в женской эстафете будет представлена Ириной Казакевич, Кристиной Резцовой, Светланой Мироновой и Ульяной Нигматуллиной.
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- 15 февраля 2022
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