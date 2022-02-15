Российский конькобежец объяснил, почему показал средние пальцы после выхода в финал ОИ

Российский конькобежец Даниил Алдошкин рассказал, почему показал средние пальцы после того, как в составе сборной России вышел в финал командной гонки преследования на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
«После полуфинала был чисто эмоциональный всплеск. Просто вскинул руки. Не хотел никого обидеть. Извиняюсь перед всеми, кого это могло затронуть», — передаёт слова Алдошкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
«Этот жест означал только то, что мы вышли в финал. Один палец — это цифра один. Хочу извиниться от лица нашей команды, если это кого-то затронуло. Мы просто праздновали победу», — добавил другой россиянин Руслан Захаров.
В полуфинале сборная России победила команду США, а в финале проиграла норвежцам и взяла серебро.
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- 15 февраля 2022
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